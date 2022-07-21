Приставы ради зарплаты выставили на торги типографию

21.7.2022 | 7:04 Новости, Происшествия

Приобрести имущество можно на электронных торговых площадках.

«На исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Орловской области находится сводное исполнительное производство в отношении организации, занимающейся изготовлением полиграфической продукции, о взыскании заработной платы в пользу 40 граждан, — следует из ведомственного сообщения. — Судебным приставом-исполнителем принят весь комплекс мер по взысканию задолженности, в том числе, был наложен арест на имущество организации должника».

В частности, были арестованы аппарат для пробивки отверстий, бумагорезательные машины, дрели для бумаги, клеемазательная, листорезальная, термоусадочная, проволокошвейная и упаковочная машины, компрессор, кондиционер, копировальная рама, ламинатор рулонный, настольно-сверлильные станки, обрезчик углов, перфорировально-биговальный станок, пресс горячего тиснения, рециркуляционная установка, нумератор, лазерный станок, машина термоклеевая, автоматический станок для заточки печатных ракелей трафаретной печати и др.

Самостоятельно приставы реализацией этого имущества не занимаются. Они передали его Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Указанное ведомство является специализированной организацией и регулярно продает самое разнообразное арестованное у должников имущество посредством электронных торгов. Чтобы получить необходимую информацию о предлагаемых к продаже товарах, необходимо зайти на сайт МТУ Росимущества и воспользоваться услугами сервиса «Реализация и распоряжение имуществом/продажа арестованного, конфискованного и иного имущества». После этого останется выбрать только нужный регион, в данном случае – Орловскую область.

ИА «Орелград»

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