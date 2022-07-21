С орловцев взыскали почти полтора миллиарда рублей долга

21.7.2022 | 16:06 Новости, Общество

Итоги работы за первое полугодие подвели орловские приставы.


В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области состоялось заседание ведомственной коллегии, на котором были подведены итоги работы за первую половину 2022 года. Как уточнили в пресс-службе ведомства, заседание провел главный судебный пристав Орловской области Михаил Смирнов. Он выступил с основным докладом, отметив, что «в результате принятых мер судебным приставам-исполнителям удалось обеспечить положительную динамику при выполнении основных задач».

Что касается статистики, то она такова. В первой половине текущего года орловскими приставами было окончено и прекращено свыше 150 тысяч исполнительных производств. Показатель вырос более чем на 10 тысяч исполнительных производств по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Фактически взысканная с должников сумма составила 1,382 миллиарда рублей. Для этого приставы применяли весь спектр мер принудительного взыскания, предусмотренный законом. Так, налагался арест на имущество должников, ограничивались права выезда за рубеж и управления транспортными средствами, накладывались взыскания на счета и т.д.

«Руководитель управления отметил важную роль в совершенствовании информационной открытости, доступности и оперативности службы при взаимодействии с гражданами и организациями, — сообщает также пресс-служба регионального УФССП. — Группа телефонного обслуживания помогает гражданам оперативно разрешать в дистанционном режиме вопросы, возникающие в ходе исполнительного производства».

ИА «Орелград»

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