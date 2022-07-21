В Нарышкино растрескалась отремонтированная площадь

Исполнять гарантийный ремонт добровольно подрядчик отказался.

Решать вопрос о ремонте площади в рамках гарантийного срока чиновникам из поселка Нарышкино пришлось по суду. Иск они подали в арбитражный суд Орловской области. Ответчиком выступила местная компания «Дорстрой+». В своем иске администрация поселка городского типа Нарышкино Урицкого района указала, что еще в 2018 году с указанной фирмой был заключен муниципальный контракт по благоустройству площади. Речь шла о текущем ремонте общественной территории.

Стоимость работ составила чуть более 2 миллионов рублей. Гарантийный срок эксплуатации был установлен на 4 года, в октябре 2018 года чиновники получили от подрядчика гарантийный паспорт. Затем контракт был в полном объеме оплачен за счет бюджетных средств. В апреле 2022 года администрацией поселка было проведено обследование автомобильной дороги. Заодно комиссия обследовала и площадь. В результате на асфальтовом и плиточном покрытии были выявлены дефекты и недостатки, в том числе трещины, разрушения, просадка и отслоение тротуарной плитки.

Наличие недостатков в выполненных работах чиновники в суде подтвердили приложенными к иску фотоматериалами. Они также сообщили, что сразу после обследования направили подрядчику письмо с просьбой произвести гарантийный ремонт с учетом погодных условий, но не позднее 30 апреля 2022 года. Однако ответчик к работам в рамках гарантийных обязательств не приступил. После этого чиновники направили в его адрес письменную претензию, которая, впрочем, ситуацию кардинальным образом не изменила.

Изучив представленные материалы, арбитражный суд решил удовлетворить иск чиновников и обязал подрядчика выполнить гарантийный ремонт. На это компании отведен один месяц. Ее обязали устранить трещины на асфальтовом покрытии и произвести замену тротуарной плитки в количестве 188 штук, а в местах просадки плитки выровнять основание. Кроме того, с проигравшей стороны в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина. Впрочем, на вынесенное в Орле решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»