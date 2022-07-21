В Орле детский сад на Ливенской снова подорожал

Дополнительно выделено 46,6 млн рублей.

«Денежные средства предоставлены в связи с увеличением стоимости объекта за счет роста цен на строительные материалы», — цитирует и.о. руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Юрия Савкина канал «Орловская область».

По словам чиновника, 27 млн — это федеральные средства, выделенные в рамках нацпроекта «Демография». Изначально стоимость контракта составляла 169,92 млн рублей. Заявлялось, что объект будет сделан «под ключ» одним подрядчиком — ООО «Авилон». Далее расходы увеличились до 173,2 млн. 10 июля мэрия выделила дополнительно 1,5 млн рублей на инвентарь и оборудование.

Ясли на 105 детей должны сдать осенью. Заявление о зачислении уже принимают.

ИА «Орелград»