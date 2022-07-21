В Орле затопило дорогу к поликлинике № 2, отремонтированную в этом году

«Ливневку асфальтом заделали. С умом подошли к работе».

В социальных сетях опубликованы фото подходов к орловской поликлинике № 2, расположенной в Советском районе. Как видно, дорога напрочь затоплена, что создает препоны местным жителям, желающих получить медицинские услуги.

Впрочем, орловцы, уже привыкли к тому, что любое обильное выпадение осадков приводит к выходу из строя дорожной инфраструктуры, поэтому в комментариях к фото в основном царила ирония:

«Ливневку асфальтом заделали. С умом подошли к работе»;

«Это что бы туда меньше ходили, подошел к поликлинике и уже здоров»;

«Помыл ноги, зашел в поликлинику».

Отметим, что речь идет о недавно отремонтированной дороге, которую городские власти приняли в 2022 году.

ИА «Орелград», фото «ДТП Орел и автохамы»