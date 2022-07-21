В Орловской области сдержали подростковую преступность

Текущая криминальная статистика несовершеннолетних уступает прошлогодней.



Прокуратура Орловской области огласила результаты анализа надзорной деятельности в сфере защиты прав несовершеннолетних за шесть месяцев 2022 года. Как подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства, в зоне постоянного внимания прокуроров находятся вопросы соблюдения законодательства, направленного на охрану здоровья детей, получение образования, а также помощь детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам и детям, находящимся в социально опасном положении.

«Всего в первом полугодии 2022 года было пресечено свыше 5000 нарушений закона в сфере обеспечения прав несовершеннолетних, внесено около 2800 актов прокурорского реагирования, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 1412 должностных лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 13 уголовных дел», — перечислили в прокуратуре региона.

По традиции повышенное внимание было уделено вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Согласно приведенной статистике, в этой сфере за отчетный период времени только прокурорскими работниками было выявлено более 760 нарушений закона. В результате принятых мер надзорного и координационного характера не допущено роста количества совершенных несовершеннолетними преступлений, отмечают в прокуратуре. Так, за прошедшие полгода орловские подростки совершили 35 преступлений против 40 преступлений, совершенных в первой половине 2021 года. Вопросы защиты прав несовершеннолетних остаются на контроле прокуратуры, резюмировали в ведомстве.

ИА «Орелград»