В Советском районе Орла 40-летний мужчина попал под маршрутку

21.7.2022 | 10:59 Новости, Происшествия

Водитель «ПАЗика» сбил человека на пешеходном переходе.

Вчера утром в Советском районе пешеход был сбит водителем маршрутки прямо на регулируемом переходе. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В восемь часов утра 40-летний мужчина переходил дорогу в районе дома № 28 по улице 60 лет Октября. Он стал жертвой наезда автобуса ПАЗ 32054, который следовал по маршруту № 47.

К счастью, обошлось без тяжелый последствий. Мужчина получил повреждения, но был отпущен после медицинского осмотра.

ИА «Орелград»

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