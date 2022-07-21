Яиц в Орловской области стало почти вдвое больше

Устойчивую тенденцию к росту производства подметили статистики.



Орелстат обнародовал оперативные данные о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в январе-июне 2022 года. Обращают на себя внимания успехи в отрасли птицеводства. Как подсчитали аналитики, за шесть месяцев текущего года аграрные предприятия, без учета частников, произвели 8 миллионов штук яиц, что на 76,2 процента превышает показатель аналогичного периода предыдущего года. В птицеводческих организациях региона от каждой курицы-несушки получено в среднем по 116 яиц. Интересно, что в этом отношении текущая статистика уступает прошлогодней. Годом ранее одна курица-несушка принесла за такой же период в среднем 130 яиц.

Возможно, секрет роста производства в этой отрасли заключается в поголовье. Оно выросло: по данным Орелстата, сейчас в сельскохозяйственных организациях Орловской области насчитывается 1,918 миллионов голов птицы, или 107,1 процента по отношению к первой половине 2021 года. Кстати, по состоянию на 1 июля 2022 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций региона насчитывало 121,2 тысячи голов (91,3 процента к 1 июля 2021 года), в том числе коров – 33,5 тысячи (99,7 процента). Поголовье свиней составляло 1,035 миллиона голов (140,2 процента), овец и коз – 3000 голов (93,7 процента).

«За шесть месяцев текущего года сельхозтоваропроизводителями произведено 121,9 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе (111,6 процента к январю-июню 2021 года) и 57,2 тысячи тонн молока (99,4 процента), — следует также из информации Орелстата. — С начала года объемы производства мяса (в живом весе) выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по следующим видам скота: свиней – на 40,2 процента, птицы – на 3,1 процента, овец и коз – на 1,4 процента, а крупного рогатого скота, напротив, сократились на 32,5 процента».

ИА «Орелград»