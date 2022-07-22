Чиновников обвинили в технической «ошибке на миллион»

В неприятную ситуацию угодил один из орловских предпринимателей.



Управление ФАС России по Орловской области приостановило процедуру проведения торгов, объявленных ранее управлением по муниципальному имуществу города Мценска. Торги будут приостановлены до рассмотрения по существу жалобы, поступившей от одного из предпринимателей. Бизнесмен пожаловался на то, что из-за технической ошибки чиновников ему не удалось принять участие в торгах, хотя он заранее внес задаток – чуть более одного миллиона рублей.

Речь идет о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения. На торги было выставлено несколько объектов недвижимости в Мценске, на улице Карла Маркса. Как пишет в своей жалобе бизнесмен, извещение чиновниками муниципального управления было размещено 10 июня 2022 года. Согласно конкурсной документации, итоги приема заявок от потенциальных участников должны были быть подведены 15 июля, а на 18 июля были назначены сами торги.

Но на сайте оператора электронной торговой площадки даты и время подведения итогов приема заявок и проведения торгов каким-то непостижимым образом совпали. И то, и другое должно было произойти 15 июля в 11 часов, что в принципе противоречит действующему законодательству. Предприниматель тут же догадался, что произошла техническая ошибка – дескать, ответственный работник управления вместо числа 18 указал число 15.

«Однако допущенная ошибка специалиста управления по муниципальному имуществу города Мценска привела к невозможности размещения протокола об итогах приема заявок и как следствие невозможности моего участия в торгах, — пишет в жалобе бизнесмен. – таким образом, мои законные права и интересы были нарушены».

Орловское УФАС, рассмотрев поступившие материалы, сочло их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению. Кстати, бизнесмен не просит кого-то наказать, а просит выдать чиновникам предписания об исправлении технической ошибки. По его мнению, простое изменение даты проведения торгов позволит разместить на электронной площадке протоколы по приему заявок под правильным числом.

ИА «Орелград»