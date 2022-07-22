Коммерсантам не дали засудить службу занятости

Необычный иск рассмотрел арбитражный суд Орловской области.



Как следует из картотеки суда, иск подало «Конструкторское бюро «Каскад» из Воронежа. Ответчиком выступило казенное учреждение Орловской области «Центр занятости населения Мценского района». Истец просил о взыскании убытков в размере 875 600 рублей. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика выступил департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Суд установил, что в июне 2021 года КУОО «ЦЗН Мценского района» провело электронный аукцион, по итогам которого заключило с воронежским конструкторским бюро государственный контракт по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации.

Речь шла о проекте капитального ремонта части здания и благоустройства прилегающей территории. Мценский центр занятости стал первым в Орловской области модернизированным центром, он был торжественно открыт в январе этого года. Стоимость работ по указанному контракту составляла 875 600 рублей. Как указал истец, он не мог направить разработанную проектную документацию для проведения государственной экспертизы, поскольку ответчиком ему не были предоставлены необходимые документы. По мнению коммерсантов, непредставление необходимых документов привело к невозможности исполнить обязательства по контракту, поэтому истец, ссылаясь на статью 719 ГК РФ, просил о взыскании убытков.

Орловский арбитраж проанализировал условия государственного контракта и пришел к выводу о том, что истцом не была доказана вина ответчика в причинении убытков. Дело в том, что в марте 2022 года постановлением мирового суда Мценска и Мценского района указанное конструкторское бюро было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотрено частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ).

Компания получила административное наказание в виде штрафа в размере 875 600 рублей. Мировой суд пришел к выводу, что подрядчиком не были выполнены обязательства по заключенному контракту, поэтому заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Более того, по факту ненадлежащего исполнения обязательств Центр занятости обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловский области.

Изучив документы, антимонопольщики еще в ноябре прошлого года включили сведения о воронежском бюро в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Данное решение компанией не было обжаловано. Таким образом, посчитал арбитраж, в согласованные между сторонами сроки обязательства, предусмотренные государственным контрактом, не были выполнены, сумма неисполненного обязательства контракту составила упомянутые 875 600 рублей, чем был «причинен существенный вред охраняемым законом интересам общества и государства». Объективных данных, безусловно указывающих на то, что действия заказчика повлекли неисполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в установленный срок, а равно на то, что неисполнение условий контракта допущено по независящим от подрядчика обстоятельствам, не имеется. В результате исковое заявление было оставлено без удовлетворения, хотя на данное решение еще может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»