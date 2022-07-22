Кромскую больницу ремонтирует производитель кормов для животных

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» начался ремонт в детской и взрослой поликлиниках Кромской центральной районной больницы, сообщает канал «Орловская область».

«Сейчас рабочие демонтируют старую кровлю, стены, полы и коммуникации. Водопроводная система и система отопления будут полностью заменены, планируется косметический ремонт помещений», — указано в публикации.

Из федерального бюджета на обновление выделено 73 млн рублей. Объект планируют сдать в декабре.

На сайте «Госзакупки» указано, что контракт в мае 2022 года получило белгородское ООО «ПОЛИМАРК». По данным сайта spark-interfax.ru, основной вид деятельности компании — разработка проектов промышленных процессов и производств. Среди дополнительных — производство кормов для животных, ремонт машин. Таких категорий как «строительство, реконструкция, ремонт зданий» нет.

Отметим, по контракту предусмотрена гарантия на пять лет. Если в период этого срока обнаружатся недостатки, то подрядчик обязан их устранить безвозмездно.

ИА «Орелград»