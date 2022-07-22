Мэрия Орла четверо суток проведет в усиленном режиме

В областном центре будет организовано круглосуточное дежурство.



Мэрия распорядилась об обеспечении готовности руководящего состава администрации Орла, а также предприятий, организаций и учреждений города к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. В областном центре будет введено круглосуточное дежурство. Координировать действия будет МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». Это учреждение уже собирает у организаций и предприятий графики дежурств с указанием телефонов ответственных должностных лиц.

Согласно постановлению мэрии, круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава должно быть организовано на всех предприятиях, организациях и учреждениях независимо от форм собственности в период с 18:00 4 августа до 9:00 8 августа 2022 года. В эти же сроки в усиленном режиме предстоит работать и самой мэрии. Поясним, что повышение готовности объявлено в целях недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористических, в праздничные дни. 5 августа Орел отпразднует 79-ю годовщину своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков и свой 456-й день рождения.

Управлению муниципальной службы и кадров администрации города поручено составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия заместителей мэра, начальников управлений и руководителей структурных подразделений администрации города с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Руководителям организаций предписано проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные ЧС и противоправные действия.

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» будет собирать информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении чрезвычайных ситуаций. Обо всех таких случаях необходимо сообщать именно диспетчерам этого казенного учреждения. Также мэрия традиционно рекомендовала УМВД России по городу Орлу обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий.

ИА «Орелград»