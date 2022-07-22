Орловщина — один из 20 неблагоприятных регионов по COVID-19

Вчера был установлен антирекорд по числу заражения (начиная с 1 мая).

Наш регион вошел в 20-ку субъектов РФ с наиболее неблагополучной эпидемиологической ситуацией по показателю зарегистрированных заражений к общей численности населения — 15,8 %. Об этом сообщил телеграмм-канал «Телеграммы из Орла».

Самая тяжелая ситуация — в Санкт-Петербурге. Там этот показатель достиг 28,7%.

По показателю заражений на 100 тысяч человек населения Орловская область расположилась чуть выше — 28 место в России. При этом, количество заражений снова начало увеличиваться. Вчерашний день стал худшим начиная с 1 мая — 25 новых заболевших, 14 пациентов были госпитализированы.

ИА «Орелград»