Орловщина — один из 20 неблагоприятных регионов по COVID-19

22.7.2022 | 11:12 Медицина, Новости

Вчера был установлен антирекорд по числу заражения (начиная с 1 мая).

Наш регион вошел в 20-ку субъектов РФ с наиболее неблагополучной эпидемиологической ситуацией по показателю зарегистрированных заражений к общей численности населения — 15,8 %. Об этом сообщил телеграмм-канал «Телеграммы из Орла».

Самая тяжелая ситуация — в Санкт-Петербурге. Там этот показатель достиг 28,7%.

По показателю заражений на 100 тысяч человек населения Орловская область расположилась чуть выше — 28 место в России. При этом, количество заражений снова начало увеличиваться. Вчерашний день стал худшим начиная с 1 мая — 25 новых заболевших, 14 пациентов были госпитализированы.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования