Орловскому бизнесу создадут условия для легкого старта

Власти обещают поддержку в рамках целевой государственной программы.



Правительство Орловской области внесло изменения в государственную программу развития предпринимательства и деловой активности. Она была принята еще в 2019 году. Однако в текущем году на фоне осложнения геополитической ситуации условия ведения бизнеса заметно изменились. В связи с этим государство внедряет все новые меры господдержки и расширяет спектр уже действующих мер. Вот и областная программа развития деловой активности была «модернизирована».

В частности, в новой редакции изложены условия выполнения мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Отметим, что он реализуется в рамках одноименного федерального проекта, который, в свою очередь, входит в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подпрограммой предусмотрено предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), включенным в реестр социальных предпринимателей.

На такую же меру поддержки вправе рассчитывать субъекты МСП, созданные физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. Согласно обновленной версии региональной программы, в Орловской области к 2024 году такие гранты и комплексы других услуг должны быть предоставлены 67 предпринимателям. Кроме того, к тому же 2024 году 1902 орловца должны быть «вовлечены в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития». Здесь речь идет о гражданах, желающих вести свой уникальный бизнес, начать который государство поможет им не деньгами, но полезными советами.

Программой также запланировано улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для 5031 ИП, применяющих патентную систему налогообложения. Напомним, патенты выдаются на виды деятельности, определенные региональным законом. Стоимость патента, по сути, представляет собой налог, уплаченный государству. Удобство патентов состоит еще и в том, что приобрести их можно на разные, даже весьма короткие отрезки времени. Но вернемся к программе. Обновленные условия этого документа предполагают выделение 20,8 миллиона рублей на предоставление начинающим предпринимателям поручительств и независимых гарантий. Подобные гарантии обеспечат им доступ к кредитам для старта бизнеса. Кроме того, начинающим предпринимателям в рамках программы ежегодно будут выдавать до 44 льготных микрозаймов. Решением этой задачи занимаются государственные микрофинансовые организации.

ИА «Орелград»