Победителей конкурса от мэрии определят по «лайкам»

22.7.2022 | 19:04 Культура, Новости

Стали известны условия конкурса «Прогулка по родному городу».


Администрация Орла в преддверии празднования Дня города запустила традиционную молодежную интернет-акцию «Прогулка по родному городу». Мэрия уже объявила о ее старте и предложила горожанам «поделиться с земляками своими впечатлениями, воспоминаниями, мыслями о самых живописных уголках любимой Орловщины». Материалы будут опубликованы в группе горуправления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями в социальной сети «ВКонтакте» для голосования. Три истории, набравшие наиболее количество «лайков» с 8 по 10 августа, удостоятся наград от администрации Орла.

Стали известны некоторые условия проведения этой акции. Кстати, направлена она на развитие творческого потенциала и поддержку талантливой молодежи, патриотическое воспитание молодого поколения, организацию культурного досуга и привлечение молодежи города к участию в общественно-значимых мероприятиях. Задачами акции являются создание условий для самореализации талантов и творческих способностей молодежи в фотографическом искусстве и формирование позитивного имиджа города.

К участию приглашается молодежь Орла в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Участникам необходимо успеть в срок до 5 августа направить на адрес электронной почты mp57orla@yandex.ru рассказ о любимом месте, расположенном в Орле, приложив его фотографию (в формате JPEG или PNG) и собственноручно заполненную заявку на участие. Также необходимо прислать заполненное согласие на обработку персональных данных.

Организатор оставил за собой право не размещать в соцсети материалы, представленные с нарушением требований, и использовать работы участников с целью популяризации молодежной политики на территории города Орла. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом чиновники мэрии предупреждают, что они не будут нести ответственность за нарушение участниками акции авторских прав третьих лиц.

ИА «Орелград»

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