Распределение зарплат и премий в театре Бахтина смутило ревизоров

Внеплановая проверка театра была назначена администрацией города Орла.



Мэрия Орла обнародовала информацию о внеплановой проверке отдельных вопросов деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина». Ее провели специалисты контрольно-ревизионного отдела администрации областного центра. Кстати, основанием для этого послужили сразу два постановления мэрии. Первое было издано для организации плановой проверки, а второе – внеплановой.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что в 2021 году сумма поступлений учреждения культуры увеличилась на 43 процента по сравнению с 2020 годом. Субсидий на выполнение муниципального задания в анализируемом периоде стало больше на 15 процента. Собственные доходы театра выросли на 38 процентов по сравнению с 2020 годом, Правда, расходы 2021 года по сравнению с 2020-м увеличились на 46 процентов.

«Установлены нарушения при заполнении трудовых книжек и ведении личных дел в части отсутствия дополнительных соглашений к трудовым договорам, — отмечено в информации ревизоров. — Выборочной проверкой правильности начисления заработной платы и обоснованности выплат стимулирующего характера сотрудникам «Русский стиль» установлено неэффективное расходование средств, возникшее по причине того, что дополнительными соглашениями к трудовым договорам сотрудникам учреждения были установлены выплаты стимулирующего характера за работы, фактически являющиеся их должностными обязанностями».

Также сообщается, что в нарушение внутреннего положения об оплате труда на основании приказов директора «неправомерно осуществлялось премирование работников при наличии у них дисциплинарного взыскания». Руководителю МБУК «ОМДТ «Русский стиль» им. М.М. Бахтина» по итогам проверки было направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства.

ИА «Орелград»