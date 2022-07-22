В Орле арестован рейдер, пытавшийся захватить завод «Щелково-Агрохим»

22.7.2022 | 11:47 Закон и порядок, Новости, Экономика

Подельники задержанного скрываются от следствия.

В Орле задержан бывший главный инженер завода по производству семян, который входил в состав организованной группы, пытавшейся захватить предприятие. Об этом сообщил телеканал «360».

Завод, принадлежащий компании «Щелково-Агрохим», подвергся попытке рейдерского захвата. Причем, к активным действиям злоумышленники приступили 24 февраля — в день начала специальной военной операции России на Украине.

ФСБ и полиция вовремя вмешались в происходящее и предотвратили преступление. Магомед Чадаев, бывший работник предприятия, которого считают инициатором захвата, скрылся от следствия и подался в бега. Его примеру последовал еще один соучастник.

По словам Наталии Весельницкой, адвоката «Щелково-Агрохим», в преступную группу также входил сотрудник ОБЭП:

«Это лицо осуществляет незаконные сыскные мероприятия в отношении представителей потерпевших, направляет SMS-сообщения с угрозами о том, что против потерпевших заведут уголовные дела. Я не очень понимаю, с кем мы боремся: либо с отморозками из 90-х, либо с преступной группой со связями в правоохранительных органах, как они себя представляют или хотят себя представить».

Со всей историей «в стиле 90-х» можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

ИА «Орелград»

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