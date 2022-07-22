В Орле ограничат водопользование

Ограничения будут действовать в связи с регатой и празднованием Дня города.



Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление «Об ограничении водопользования». Сделано это в соответствии с «Правилами пользования водными объектами Орловской области для плавания на маломерных судах». Парахин запретил в период с 4 по 7 августа 2022 года с 11:00 до 18:00 на озере «Светлая жизнь» использование водных мотоциклов (гидроциклов) и быстроходных маломерных судов (катеров и моторных лодок). Исключение сделано для судов государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области и спасателей ГКУ ОО «Отряд аварийно- спасательной и противопожарной службы».

Как следует из постановления мэра, запрет вводится в связи с проведением 11-й Студенческой парусной регаты «Регион 57», посвященной Дню города и 110-летию экспедиции Русанова. Соответствующее обращение в администрацию города Орла поступило от региональной общественной организации «Федерация парусного спорта Орловской области». Мэр поручил муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» организовать установку по береговой линии озера «Светлая жизнь» специальных информационных знаков.

Главному управлению МЧС России по Орловской области Парахин рекомендовал проконтролировать выполнение ограничений водопользования в период проведения соревнований. Подобный совет градоначальник дал и полиции. Так, управлению МВД России по городу Орлу мэр рекомендовал обеспечить охрану общественного порядка на озере «Светлая жизнь» в указанный выше период. Как сообщили в пресс-службе администрации города, парусная регата будет организована на базе яхт-клуба Детской спортивной школы №10. Заявки от участников принимаются до 1 августа включительно на официальном сайте мероприятия.

Соревнования пройдут в следующих классах яхт: «Луч» – 2007 г.р. и старше; «Луч-мини» – 2004-2010 г.р.; «Лазер 4,7» – 2005-2010 г.р.; «Снайп» – 2009 г.р. и старше; «Парусная доска Фанборд» – 2009 г.р. и старше; «Оптимист» – 2007-2013 г.р. и 2011-2013 г.р. Организаторами 11-й Студенческой парусной регаты «Регион-57» выступают Федерация парусного спорта Орловской области, Орловский государственный университет им Тургенева и Орловская областная общественная организация «Молодежное братство во имя Святого великомученика и Победоносца Георгия».

ИА «Орелград»