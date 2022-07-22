В Орле закончился юниорский футбольный турнир, местные заняли шестое место

Победителями стали волгоградцы из «Ротора».

В Орле завершилось юниорское футбольное первенство России среди команд Центрального и Южного федеральных округов. Соревновались спортсмены 2005-го рождения.

Местная команда «Русичи — ДЮСШ-3» заняла шестое место, проиграв в матче за пятое место соперникам из Рязани — 1:2. На правах хозяев турнира наш регион представляла еще одна команда — ДЮСШ-3 с игроками 2006 года рождения. Более молодые парни заняли предпоследнее, 13-е место, победив в решающем матче воронежский «Факел» со счетом 3:1.

А победили воспитанники легендарного в 90-е годы волгоградского «Ротора», одолевшие в финале команду «Академия спорта» из Шебекино со счетом 2:1. В составе победителей лучшим нападающим турнира был признан Рашид Резюкин, а лучшим игроком первенства признали Александра Воловенко.

ИА «Орелград»