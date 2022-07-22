Ход строительства детской поликлиники в Ливнах оценит прокуратура области

Прокуратура проверит, на что потратили деньги, выделенные на строительство детской поликлиники в Ливнах.

Прокуратура объявила о старте проверки соблюдения законодательства при строительстве детской поликлинике в Ливнах. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Интерес представляет расходование бюджетных средств:

«Первоначальный срок выполнения работ по государственному контракту был установлен до 20.12.2021, затем срок окончания строительства был перенесен. При этом, по состоянию на текущую дату фактически строительство объекта находится на начальном этапе.

В этой связи прокуратурой Орловской области организована проверка соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на разработку проектно-сметной документации и строительство объекта».

Согласно информации «Орелгосзаказчика», опубликованной в канале «Телеграммы из Орла», затягивать стройку никто изначально не собирался, но на этапе разработки котлована были обнаружены несоответствия инженерно-геологических изысканий. Естественно, работы остановили, были назначены экспертизы и внесены изменения в проектно-сметные работы. Эти обстоятельства не могли не сказаться на темпах работ.

Однако, открытым остаются другие вопросы: проводились ли на самом деле предварительные геологические изыскания, на которые выделялись бюджетные деньги? И каких образом недостоверный проект смог пройти государственную экспертизу?

Вероятно, именно на эти вопросы и должна дать ответы прокурорская проверка:

«Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы контроля за ходом и результатами строительства, а также действиям (бездействию) подрядной организации».

Отметим, что подрядчики планировали сдать объект в конце прошлого года. Сроки были передвинуты на год, однако маловероятно, что детскую поликлинику удастся увидеть и в этом году.

ИА «Орелград»