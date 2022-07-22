Задержанным в Орле похитителям продуктов грозит до 10 лет колонии

В хищении подозревают уроженцев Мценского и Колпнянского районов.



Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Орловской области пресекли два правонарушения на объектах торговли. Как сообщает пресс-служба этого силового ведомства, сигналы тревоги поступили из гипермаркета на Московском шоссе и сетевого супермаркета на улице Ляшко в Орле. Работники торговых точек сообщили росгвардейцам. Что два покупатели пытались пройти мимо касс с продуктовыми корзинами, не оплатив товар.

«Прибывшие спустя несколько минут силовики задержали правонарушителей, которыми оказались 44-летний житель Мценска и 24-летний уроженец одного из населенных пунктов Колпнянского района, — рассказали в орловской Росгвардии. — Для проведения разбирательства подозреваемые граждане были переданы нарядами вневедомственной охраны в отделы полиции».

Росгвардейцы напоминают, что подобные деяния подпадают под действие статьи 158 УК РФ (кража), санкции которой предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы. Причем подобных случаев в регионе фиксируется немало. По данным орловской Росгвардии, только в июле сотрудники подразделений вневедомственной охраны отработали свыше 350 тревожных сообщений, поступивших с различных охраняемых объектов. В частности, силовики пресекали противоправные действия в заведениях торговли и общественного питания.

«Более пятнадцати нарушителей административного законодательства задержаны и переданы сотрудникам полиции для проведения разбирательства, — уточнили в ведомстве. – Только за прошедшие выходные дни трое граждан скрыли от оплаты на кассе различные товары и были задержаны росгвардейцами в сетевых гипермаркетах Северного и Советского районов Орла».

По официальным данным, в Орловской области под охраной Росгвардии находятся около 3000 объектов, в том числе социальные и медицинские организации, образовательные учреждения и торговые заведения. Кроме того, правоохранители обеспечивают защиту 10 объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии.

ИА «Орелград»