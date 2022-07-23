Фитозона по амброзии под Орлом составила 14 га

Уточнены границы карантинной фитосанитарной зоны в селе Звягинки.



Специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям уточнили границы карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной вида Ambrosia artemisiifоlia L. Она была установлена в селе Звягинки Орловского района еще в 2012 году. Уничтожить ареал произрастания этого опасного, в том числе для здоровья людей, растения за прошедшие 10 лет не удалось. По результатам обследования карантинная зона сохранена. Эксперты лишь уточнили ее современные границы.

«В настоящее время общая площадь карантинной фитосанитарной зоны по амброзии полыннолистной на территории села Звягинки Орловского района (категория земель населенных пунктов, улицы Колхозная, Молодежная), составляет 14,25 га, в том числе площадь очага – 1 га, площадь буферной зоны – 13,25 га», — сообщила пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора.

Эксперты объясняют, что амброзия полыннолистная – это однолетнее карантинное сорное растение, которое размножается с помощью плодов-семянок. Причем в почве семена сохраняют жизнеспособность до 5-10 лет. Вред амброзии исключительно велик, так как она мощно угнетает культурные растения и буквально вытягивает своими корнями из почвы всю влагу. Амброзия значительно снижает и плодородие почвы, так как вытягивает из нее и большие объемы минеральных элементов.

«Амброзия полыннолистная — злейший враг здоровья человека, — подчеркивают в ТУ Россельхознадзора. — Это растение выделяет ряд эфирных масел, которые вызывают сильнейшие головные боли и скачки артериального давления. Пыльца амброзии — сильнейший аллерген, она разносится с ветром на десятки километров, поднимаясь в высоту до 5000 метров. В период цветения амброзии у людей наблюдаются вспышки бронхиальной астмы, а также массовое аллергическое заболевание амброзийный поллиноз».

К слову, в прошлом году специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в целях выявления новых и определения границ ранее выявленных очагов карантинных объектов провели обследования на площади более 362 тысяч га. В результате были подтверждены ранее выявленные очаги по девяти карантинным объектам на общей площади 68,7 тысячи га. Также были установлены четыре новые карантинные фитосанитарные зоны на общей площади 86,85 га, по двум видам карантинных объектов — три фитозоны по южноамериканской томатной моли и одна фитозона по амброзии полыннолистной. По итогам обследований были проведены мероприятия по локализации очагов и ликвидации популяций вредителей.

ИА «Орелград»