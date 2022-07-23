Налоговики удовлетворили орловцев почти на 100 процентов

Налоговая инспекция обнародовала результаты «обратной связи».



Инспекция ФНС России по городу Орла рассказала о так называемой обратной связи, налаженной этим ведомством с налогоплательщиками областного центра. В ведомстве подчеркнули, что подобная связь и анализ ее результатов помогают совершенствовать качество предоставления государственных услуг, а это одно из ключевых направлений деятельности инспекции. Речь идет о выставлении гражданами оценок налоговикам по итогам их общения. Причем способов осуществления этой обратной связи существует несколько.

Например, ИФНС сообщает, что через терминалы систем управления очередью, установленные в городской инспекции, за первую половину текущего года горожане выставили более 6,3 тысячи оценок. Из них положительными оказались 99,98 процента оценок. Проще говоря, только считанные орловцы не поставили налоговикам высший балл по итогам своего личного визита в инспекцию.

Оценить качество предоставления государственных услуг граждане также могут при помощи смс-сообщений. Для этого необходимо дать номер своего телефона инспектору при личном приеме. При помощи смс оценивается шесть наиболее востребованных налоговых госуслуг по 5-балльной шкале. По итогам первого полугодия 2022 года более 1,3 тысячи орловцев предоставили свои контактные номера для оценки качества работы налогового органа.

«С помощью сервиса «QR-анкетирование» можно оценить качество предоставления любой услуги ФНС России или в целом обслуживания в налоговом органе и оставить свой отзыв, отсканировав QR-код с талона системы управления очередью или размещенный в операционном зале инспекции, — пояснили также в инспекции ФНС по городу Орлу. — С января по июнь 2022 года инспекция суммарно получила таким способом 451 оценку, что на 144 оценок больше аналогичного периода 2021 года, или на 146,9 процента».

Есть и еще несколько дистанционных способов — оценить качество работы налоговиков можно через единый портал государственных услуг, сайт «Ваш контроль» или интернет-сервис «Анкетирование», размещены на сайте Федеральной налоговой службы России. Кстати, там, помимо оценки, можно также оставить свой личный отзыв о работе налогового органа. «Сотрудники инспекции на постоянной основе осуществляют мониторинг получаемых оценок и отзывов, что помогает совершенствовать работу налоговой службы», — подчеркнули в ИФНС по городу Орлу.

ИА «Орелград»