В Орле число современных касс приблизилось к 10 тысячам

23.7.2022 | 15:36 Новости, Экономика

Темпы внедрения контрольно-кассовой техники оценили налоговики.


В Орле по состоянию на 1 июля 2022 года количество зарегистрированной контрольно-кассовой техники (ККТ) на территории города превысило 9,7 тысячи единиц. При этом только в июне 2022 года было зарегистрировано 190 ККТ, в том числе 177 касса — через личный кабинет налогоплательщика, расположенный на официальном сайте налоговой службы. Такие статистические данные приводит инспекция ФНС России по городу Орлу.

«Применение ККТ обязательно для всех организаций и индивидуальных предпринимателей», — напоминает инспекция. Порядок регламентирует Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», принятый еще в 2003 году. Он гласит, что ККТ применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов. Исключение составляют лишь несколько установленных законом случаев.

В последние годы рамки указанного закона неизменно расширяются. Так, обязательным применение ККТ стало и для торговцев на рынках. Поэтому современную технику теперь можно увидеть там, где раньше ее не было. Массовое внедрение ККТ призвано не только усилить контроль за оборотом различных товаров и денежных средств. Это еще и механизм защиты прав потребителя, ведь сам покупатель по чеку может многое узнать о своей покупке.

«Для подачи заявления на бумажном носителе о регистрации, перерегистрации и снятии контрольно-кассовой техники с учета можно обратиться в любой территориальный налоговый орган или же подать заявление в электронном виде, — поясняет ИФНС по городу Орлу. — Перед подачей заявления необходимо заключить договор с оператором фискальных данных». Налоговики также предостерегают, что за нарушение кассовой дисциплины предусмотрена административная ответственность.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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