Орловские детсады оценят по 5-бальной шкале

Система мониторинга качества дошкольного образования появилась в Орловской области.



Департамент образования утвердил «Концепцию системы мониторинга качества дошкольного образования Орловской области» на период с 2022 по 2027 годы. Базируется она на требованиях Федерального закона «Об образовании в РФ». Согласно ему, программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования являются преемственными. А это предполагает установление определенных требований к качеству дошкольного образования совместимых и согласованных с остальными уровнями образования.

Система мониторинга призвана стать одним из эффективных механизмов управления образовательной деятельностью. Судя по концепции, она представляет собой комплекс взаимосвязанных характеристик (критериев, показателей и индикаторов) и инструментов для их оценки, которые позволяют определить степень соответствия дошкольного образования федеральному государственному образовательному стандарту. Основными функциями системы мониторинга станут всесторонняя оценка качества предоставления услуг с использованием различных форм исследований, организационно-методическое сопровождение системы качества дошкольного образования на региональном уровне, создание базы данных о состоянии системы дошкольного образования по различным направлениям и другое.

В концепции отражаются лишь общие подходы к организации и проведению процедуры мониторинговых исследований. Результаты мониторинга власти обещают использовать для качественных изменений в системе дошкольного образования региона. В соответствии с концепцией определены 9 областей качества образования: образовательные ориентиры; образовательная программа; содержание образовательной деятельности; образовательный процесс; образовательные условия; условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами; взаимодействие с родителями (законными представителями); здоровье, безопасность и повседневный уход; управление и развитие.

Каждая из этих областей имеет пять показателей, оцениваемых по 5-балльной шкале. Показатели следующие: 1 — требуется серьезная работа по повышению качества; 2 — качество стремится к базовому; 3 — базовый уровень; 4 — хорошее качество; 5 — превосходное качество. Оценка предполагает проведение ряда мероприятий, включая комплексный анализ качества дошкольного образования в разрезе городов и муниципальных районов.

ИА «Орелград»