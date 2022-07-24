Правила ликвидации МУПов появятся в Орловском округе

Проект документа уже поступил на рассмотрение местных депутатов.



Власти Орловского муниципального округа разработали проект положения о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий. Документ получил одобрение местной администрации, на очереди депутаты Окружного совета. Речь идет о судьбе предприятий, полномочия собственника которых исполняет муниципалитет. Согласно документу, МУПом признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. МУП может иметь гражданские права, соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным в уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

По условиям, учредителем МУПа является муниципальное образование «Орловский муниципальный округ» в лице администрации округа. Именно перед администрацией глава МУПа должен отчитываться об итогах работы. По решению местных властей такое предприятие может быть реорганизовано в форме слияния двух или нескольких МУПов, присоединения к МУПу одного или нескольких МУПов, разделения МУПа на два и более МУПов или выделения из МУПа одного или нескольких МУПов. Еще один путь — преобразование МУП в юридическое лицо другой организационно-правовой формы.

При этом не будет считаться реорганизацией изменение вида унитарного МУПа, а также изменение его правового положения вследствие перехода права собственности на его имущество к другому собственнику муниципального имущества, например, Российской Федерации, Орловской области или самому муниципальному образованию. В этих случаях достаточно будет внести изменения в устав предприятия. В новом положении отмечено, что МУПы, созданные до дня вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 года.

МУП может быть ликвидировано по решению администрации округа или по решению суда. Ликвидация влечет за собой полное прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. В случае принятия такого решения администрация округа назначает ликвидационную комиссию, к которой тут же переходят полномочия по управлению делами предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого МУПа может выступать даже в суде.

«В случае если при проведении ликвидации МУПа установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, руководитель такого МУПа или ликвидационная комиссия должны обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании МУПа банкротом», — говорится в положении. Остается добавить, что новый документ призван заменить аналогичное положение, принятое в 2015 году для МУПов тогда еще Орловского района.

ИА «Орелград»