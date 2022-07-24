Споры по долгам стали одной из популярных услуг в Орле

Налоговики рассказали о структуре личных обращений жителей региона.



В Орловской области в первой половине 2022 года 10,6 тысяч жителей региона заранее записались на личный прием к налоговикам. Как уточняет пресс-служба регионального управления ФНС России, эти граждане воспользовались возможностями ведомственного интернет-сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Кстати, в этом году на личный приме записалось на 15 процентов орловцев больше, чем годом ранее. Это говорит о росте востребованности указанного сервиса.

«Большинство пользователей сервиса составили физические лица – 8942 записи, индивидуальные предприниматели на втором месте – 1187, юридические лица записались на прием 523 раза, — пояснили в региональном управлении Федеральной налоговой службы. — В числе самых востребованных услуг оказались прием деклараций 3-НДФЛ, урегулирование задолженности, подключение к личному кабинету и выдача квалифицированной электронной подписи (КЭП)».

Налоговики отмечают, что записаться на личный прием довольно просто, но надо соблюдать необходимые требования. Например, обязательным условием обслуживания по предварительной записи является соответствие реквизитов предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным при записи в режиме онлайн. Кроме того, запись зависит не только от графика работы выбранной заявителем налоговой инспекции, но и от наличия свободных интервалов времени для приема.

«Регистрация открывается за две недели до выбранной даты и завершается в полночь предшествующего календарного дня, — говорят в УФНС. — Напомним, что электронный сервис доступен всем категориям налогоплательщиков: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Удобная навигация позволяет легко спланировать свой визит в инспекцию в удобный для себя день и время».

ИА «Орелград»