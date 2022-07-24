В Орле участницу ОПГ осудили на 11 лет

Девушка входила в состав организованной преступной наркогруппы.

Железнодорожный районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении орловчанки, получившей обвинения в незаконном сбыте наркотических средств. Как пояснили в пресс-службе суда, ее также обвинили в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору. В ее действиях следственные органы насчитали как минимум три эпизода преступной деятельности, квалифицированы они были по частям 3 и 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ.

Девушка вошла в состав преступной группы, организованной неустановленным следствием лицом. Ей осталось роль закладчика. Как сообщают в суде, она должна была получать смесь наркотических средств, хранить ее и в последующем сбывать приобретателям, помещая фасовки с наркотиком в закладки и предавая сведения о местонахождении закладок организатору группы.

Отметим, что уголовное дело слушалось в общем порядке судопроизводства. Подсудимые. Признавшие вину и раскаявшиеся в содеянном, вправе ходатайствовать об особом порядке вынесения приговора. За это наказание им немного смягчается. Но в данном случае процесс был серьезным – в суде были допрошены свидетели и эксперты, суд детально исследовал материалы уголовного дела. Во время судебного разбирательства девушка находилась под стражей и содержалась в СИЗО-1 города Орла, откуда доставлялась в зал судебного заседания конвоем.

В результате суд счел вину орловчанки доказанной, признал ее виновной в сбыте и покушении на сбыт крупной партии наркотиков. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, характеристики подсудимой, а также обстоятельства совершения преступлений. Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»