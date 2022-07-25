До орловских заключенных не дошли телефоны и ножи

Статистику изъятых запрещенных предметов раскрыли в УФСИН.



В Орле в региональном Управлении ФСИН России прошла очередная ведомственная коллегия. Она была посвящена обсуждению итогов оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности ведомства по итогам первой половины 2022 года. Как уточнили в пресс-службе УФСИН, с докладами по направлениям деятельности выступили заместители начальника ведомства.

Было отмечено, например, что «оперативными аппаратами и подразделениями безопасности проводился комплекс мероприятий по профилактике проникновения в учреждения запрещенных предметов». В результате такой работы в первой половине текущего года при попытке передачи заключенным было изъято 31 средство мобильной связи и 112 колюще-режущих предметов. За попытку передачи запрещенных предметов было задержано восемь граждан, все они уже привлечены к административной ответственности.

«Среднесписочная численность лиц, отбывающих наказание в подведомственных подразделениях УФСИН, составила 3449 осужденных, — такая информация прозвучала на коллегии. — Больше всего в исправительных учреждениях региона содержится осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 990 человек. За убийство осужден 541 человек, 494 – за кражу. 1441 осужденный отбывает наказание сроком до 5 лет, сроком от 5 до 10 лет — 946, свыше 10 лет – 533 осужденных».

В пресс-службе регионального управления ФСИН также добавили, что подавляющее большинство осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях Орловской области, среднего возраста и лишь незначительную их часть можно отнести к пожилым людям. Так, подсчитано, что 2697 орловских осужденных пребывают в возрасте от 25 до 55 лет и только 93 осужденных старше 60 лет.

ИА «Орелград»