Карантин по птичьему гриппу введен в Орловской области

Ограничительные мероприятия установил врио губернатора Вадим Соколов.



Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов издал указ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по высокопатогенному гриппу птиц на отдельных территориях Орловской области». Документ размещен на официальном портале правительства региона. Согласно ему, карантин введен на основании протоколов испытаний Орловской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» от 22 июля 2022 года. Другим основанием послужило представление областного управления ветеринарии.

Эпизоотическим очагом по высокопатогенному гриппу птиц признана территория личного подсобного хозяйства жителя деревни Распоповские дворы, Жиляевского территориального отдела Неполодского территориального управления Орловского муниципального округа. Это означает, что опасное вирусное заболевание диагностировано у домашней птицы. Угрожаемой зоной по гриппу птиц объявлена территория в радиусе 10 километров от границ эпизоотического очага. Она охватила десятки населенных пунктов, в том числе деревни Новоселово, Цветынь, Тайное, Арсеньева, Зареченский, Паюсово, Полозовские дворы, Клейменово, Вязки, Муравейник, Спасское и др.

Территории, прилегающие к угрожаемой зоне в пределах административных границ еще нескольких десятков населенных пунктов, объявлены зоной наблюдения. Ограничительные мероприятия установлены в эпизоотическом очаге. На период действия карантина там запрещено лечение больных птиц, ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, убой птиц с целью получения от них продуктов убоя, вывоз кормов для всех видов животных, с которыми могли иметь контакт больные птицы, снятие пера и пуха с павших птиц и др. В угрожаемой зоне запрет также введен на выгульное содержание птиц, проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением птиц и животных других видов. Кроме того, запрещена охота на птиц, отнесенных к охотничьим ресурсам. Добавим, что специалистами уже утвержден «План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц и предотвращению распространения возбудителя на отдельных территориях Орловской области».

ИА «Орелград»