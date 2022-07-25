В Орле рабочие заасфальтировали огромный пень посреди дороги

Клычков не сразу заметил огромный пень, заасфальтированный подрядчиком «Газресурс» посреди дороги.

Губернатор области Андрей Клычков не сразу разобрался в сути очередной жалобы орловцев на качество дорожного ремонта в областной столице.

В социальных сетях одна из жительниц города опубликовала фото огромного пня, заасфальтированного подрядчиком посреди дороги, сопроводив его обращением к Юрию Парахину и Андрею Клычкову:

«Всем доброго вечера! И он точно будет добрым , потому что не улыбнуться после этого фото невозможно! Что хочу сказать, ни в коем случае не обвиняю ни мэра, ни губернатора! Просто поражаюсь наглости и беспринципности подрядчиков, вот таким образом выполняющих заказанную им работу!! Получается, люди уверены что это примут? Получается ,что уверены в безнаказанности за такое безобразие?»

Клычков изучил фото, но обратил внимание не на обрубок дерева, торчащий из под асфальтного покрытия, а на временный дорожный знак, размещенный рядом:

«Понимаю что это временный знак. Но так не надо ставить) Слов нет. Увидел».

Жительница города все же проявила настойчивость и подробнее объяснила причину своего возмущения:

«Андрей Евгеньевич, знак то , да! А ПЕНЬ!! Как можно по пню сделать дорожку окружив его асфальтом!».

После подробного разъяснения Клычков на следующий день все же присоединился к негодованию женщины:

«За это я вообще молчу. Разберёмся. Пусть подрядчик у себя так дома делает».

Отметим, что снимок сделан на улице Максима Горького, где воронежский подрядчик «Газресурс» продолжает работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

«Работы однозначно в таком виде приняты не будут», — уточнили «Орелграду» в пресс-службе городской администрации.

ИА «Орелград», фото «Город Орел | Орловчане ВКонтакте»