На Орловщине бизнесу выдадут до 100 тысяч рублей на оборудование

Целевые бюджетные субсидии распределят в Ливенском районе.



Власти Ливенского района Орловской области известили бизнес-сообщество о старте конкурсного отбора, принять участие в котором вправе представители малого и среднего предпринимательства. Из бюджета Ливенского района им выдадут субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Финансирование обеспечивается в рамках муниципальной программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса.

Субсидии предоставляются из расчета 50 процентов от стоимости произведенных затрат на приобретение оборудования, но не более 100 тысяч рублей. Понятно, что субсидирование производится с учетом возможностей местного бюджета. Заявления на участие в конкурсном отборе принимаются муниципальным отделом по экономике, предпринимательству и труду. Участник отбора должен соответствовать целому ряду требований. Так, обязательной является регистрация предпринимателя в качестве налогоплательщика на территории Ливенского района не менее чем в течение одного года.

Он должен «осуществлять деятельность в приоритетных направлениях социально-экономического развития Ливенского района». Размер средней заработной платы, установленной предпринимателем своим наемным работникам, на момент подачи заявления и на период реализации проекта не должен быть ниже величины МРОТ. Также чиновники будут смотреть на отсутствие долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов.

Кроме того, у получателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Ливенского района других субсидий или бюджетных инвестиций, предоставленных ему ранее, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом. Участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства. Отметим, что субсидия не положена иностранным компаниям, а также российским юрлицам, в уставном капитале которых имеется доля участия иностранцев.

ИА «Орелград»