На трассе под Орлом 76-летняя бабушка была сбита насмерть «Газелью»

Пожилой человек переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Вчера днем на трассе «Калуга — Орел» пожилая женщина была насмерть сбита «Газелью». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 15.00 64-летний водитель автомобиля ГАЗ 2705 ехал со стороны Калуги в направлении Орла. На 196-м километре трассы он не успел вовремя притормозить у нерегулируемого пешеходного перехода, по которому переходила дорогу 76-летняя бабушка.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

ИА «Орелград»