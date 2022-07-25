Орловские промпредприятия за год подняли цены на 23 процента

Индексы цен орловских производителей измерили статистики.



Орелстат обнародовал индексы цен производителей промышленных товаров в Орловской области. Речь идет о ценниках на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке. Согласно представленным сведениям, цены региональных производителей промышленных товаров в июне 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 2,6 процента. Тем самым была зафиксирована временная дефляция в данном секторе экономики. С другой стороны, за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года цены в указанном секторе повысились на 22,9 процента.

Бесспорными лидерами в ценовой гонке являются предприятия сферы обрабатывающих производств. Если сравнивать периоды с января по июнь 2022 года и 2021 года, то нетрудно заметить, что стоимость товаров, произведенных этими предприятиями, выросла на 25,4 процента. Второе место по росту стоимости своих услуг — на 4,16 процента — заняли организации, работающие в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром. На третьем месте также оказались коммунальщики – рост цен на 3,18 процента зафиксирован в сферах водопроводного хозяйства, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

Несколько иными оказались индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции. По данным Орелстата, в июне 2022 года по сравнению с минувшим маем индекс цен производителей продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями, составил 99,8 процента, в том числе в растениеводстве 99,8 процента и в животноводстве – 99,7 процента. При этом стоимость товаров орловского АПК за январь-июнь 2022 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в среднем выросла на 15,8 процента, а наиболее ощутимым подорожание оказалось в сфере животноводства – 23,2 процента.

ИА «Орелград»