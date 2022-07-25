Орловского фермера поймали на фальсификации документов для зерна

«Липовые» протоколы нужны были для продажи 5000 тонн пшеницы и гречихи.



Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявило грубое нарушение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» при декларировании зерновой продукции. На нем попался руководитель одного из орловских крестьянско-фермерских хозяйств. Как уточнили в пресс-службе ведомства, он допустил декларирование двух партий пищевого зерна урожая 2021 года в количестве 5200 тонн на основании фальсифицированных протоколов испытаний. Из них 700 тонн составила гречиха, а 4500 тонн – пшеница.

«Выпуск в обращение зерна, не прошедшего подтверждение соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза, может привести к неблагоприятным последствия и причинить вред или создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, и окружающей среде, — предупреждают в ТУ Россельхознадзора. — С целью недопущения выпуска в обращение партии небезопасного зерна главе КФХ объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна».

Теме временем, Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям подвело итоги своей деятельности в области надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки за перовое полугодие 2022 года. За указанный отрезок времени было проведено 519 мероприятий, в том числе 84 внеплановых проверки, из которых примерно половина была проведена по поручениям правительства РФ. Всего было выявлено 137 правонарушений и составлено 190 административных протоколов.

За полгода специалистами ведомства было выдано 137 предписаний об устранении выявленных правонарушений и внесено в адрес нарушителей 12 представлений. По причине недостоверного декларирования было прекращено действие 198 деклараций о соответствии на 591,42 тысячи тонн зерна. В целом было проконтролировано 2,65 миллиона тонн зерна. В результате было обнаружено 72,74 тысячи тонн зерна, выпущенного в обращение без оформления деклараций о соответствии, а также 907,49 тысячи тонн зерна, не соответствующего требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности.

ИА «Орелград»