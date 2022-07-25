Отказавшегося служить в армии орловца отдали под суд

Молодой человек бегал от призыва и добежал до обвинительного приговора.



Вступило в законную силу решение по уголовному делу, вынесенному во время недавно завершившейся весенней призывной кампании Мценским районным судом Орловской области. В качестве государственного обвинителя в процессе выступила помощник Мценского межрайонного прокурора, а обвиняемым оказался ранее несудимый местный житель. Молодого человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 стати 328 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Из материалов уголовного дела следует, что юноша состоит на воинском учете в военном комиссариате с января 2016 года. По результатам медицинского освидетельствования он был признан годным к военной службе без ограничений (категория «А1»). Законных оснований для освобождения от призыва на военную службу либо для предоставления отсрочки от призыва, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», у него нет. Юноша подпал под действие приказа министра обороны РФ «О призыве в октябре-декабре 2021 года граждан Российской Федерации на военную службу по призыву».

Иными словами, он подлежал призыву на военную службу в период прошлогодней осенней призывной кампании. За юношу взялись даже полицейские. Было установлено, что он, находясь в помещении отдела полиции, уклонился от получения повестки о необходимости явиться в военный комиссариат. Иными словами подписывать повестку и брать ее он не стал, о чем был составлен соответствующий акт. Также ему были разъяснены правовые последствия неявки без уважительной причины по повестке военного комиссариата для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

Спустя месяц повестку ему все-таки вручили – юношу «отловили» в подъезде дома, где он лично под роспись и получил столь нежеланный им документ. Однако в военкомат в указанное время он так и не явился. Суд учел оба описанных факт, то есть у уклониста на счету оказалось как минимум два документально подтвержденных «прогула». Подсудимый в судебном заседании вину признал и просил о применении к нему особого порядка судебного разбирательства. В результате он получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 60 тысяч рублей.

ИА «Орелград»