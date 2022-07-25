Охранная зона появится у «Торговых рядов»

Особый режим использования исторического памятника введут в Мценске.

Трио экспертов выдало положительное заключение на проект установления границ зон охраны объекта культурного наследия, а также на введение особых режимов использования земель в границах этих зон. Речь идет о памятнике федерального значения «Торговые ряды», расположенном в Мценске на улице Ленина. Эксперты сочли, что проект отвечает всем требованиям законодательства о культуре. Из акта экспертизы следует, что в настоящее время «Торговые ряды» оказались окружены плотной городской застройкой – малоэтажной и средней этажности. Участков, свободных от застройки и непосредственно примыкающих к территории памятника, не имеется, в связи с чем охранная зона там отсутствует.

Проектом предлагается включить в границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности четыре участка, примыкающих к памятнику: городскую площадь, расположенную к северо-востоку от памятника, внутриквартальную территорию к западу от памятника, сохранившую историческую застройку, а также современную застройку средней этажности. На территории этой зоны будут установлены особые режимы использования земель.

Там, например, запрещается строительство новых объектов с превышением высотных параметров, применение диссонансных объемно-пространственных и архитектурных решений, в том числе по чрезмерно активному силуэту и цвету. Иными словами, нельзя ярко красить фасады и крыши зданий. Под запрет попали любые виды земляных работ, ведущие к нарушению сложившихся характерных гидрологических условий (изменению уровня грунтовых вод), значительное динамическое воздействие на грунты, создающее потенциально разрушающие вибрационные нагрузки. Запрещена прокладка надземных инженерных коммуникаций, в том числе высоковольтных линий электропередач, установка вышек мобильной связи, организация необорудованных мест для сбора мусора, размещение рекламных конструкций и устройство свалок.

Из исторической справки следует, что к середине XIX века существовавший торговый шатер на торговой площади в Мценске обветшал. Городское общество обратилось к губернатору с просьбой способствовать разрешению о постройке нового шатра, но на другом месте, чтобы он не закрывал собой Успенскую (Пятницкую) церковь, построенную в 1799 году на средства прихожан. Ходатайство о постройке новых торговых рядов датировано 1852 годом. Общество и Городская дума на это ассигновали 6232 рубля серебром. Вся постройка была оценена в 15 тысяч рублей серебром. Город обещал остальные деньги возместить. Но в Петербурге разрешение на постройку не было получено.

Второе ходатайство последовало от нового губернатора. Тогда и было заведено дело «О постройке шатра с лавками на Красной площади г. Мценска», датированное 1856-1861 годами. В ходатайстве подчеркивалось, что «существование на площади всех этих строений необходимо для поддержания и развития городской торговли и для доставления городу значительного дохода». Бумаги прошли множество инстанций. Наконец 13 сентября 1861 года главнокомандующий путями сообщения и публичных зданий подписал Всеподданейший доклад: «Изъявленное ходатайство Свиты Вашего Императорского Величества Генерал-майора Графа Левашова приемлю долгом представить на Высочайшее Вашего Императорского Величества благоусмотрение…».

Резолюция Александра II была получена, когда он находился на своей яхте в Черном море. На документе стояла надпись: «Согласен». По мнению историков, реконструкция площади и постройка каменного шатра могли начаться в октябре 1861 года. Автором проекта стал архитектор Попов. Из сохранившегося в Петербурге в Центральном историческом архиве проекта видно, что торговый шатер должен был быть одноэтажным, каменным и состоять из четырех глаголей, каждая о девяти арках, которые вместе должны были составить квадрат, с четырьмя проездами во внутренний двор. Во дворе предполагалось построить шесть туалетов и два отапливаемых питейных заведения. Вероятно, были построены не все четыре здания, а только два, ныне существующие.

ИА «Орелград»