Под Орлом молодая пара пострадала после лобового столкновения мотоцикла с «Волгой»

Авария произошла в субботу вечером на трассе М2 «Крым».

В субботу вечером парень и девушка получили травмы после столкновения их мотоцикла с автомобилем «Волга». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 22.05 18-летний водитель автомобиля ГАЗ 3102 ехал со стороны Орла в направлении Москвы. В районе 344-го километра трассы М2 «Крым» он, поворачивая налево, врезался в мотоцикл Honda.

Телесные повреждения получили 33-летний водитель мотоцикла и 24-летняя девушка, которая была его пассажиром.

ИА «Орелград»