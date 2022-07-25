В Орле муж с женой не смогли мирно поделить нажитые миллионы

25.7.2022 | 7:33 Закон и порядок, Новости

Супруги подали друг на друга в суд, которому пришлось самому считать и делить имущество.


В Орле суд Северного района частично удовлетворил исковые требования о разделе совместно нажитого имущества супругов. Подробности сообщила пресс-служба этого суда. Примечательно, что оба супруга подали иски. Первым это сделал муж, который просил суд взыскать с его бывшей жены денежную компенсацию за совместно нажитый автомобиль. Мужчина указал, что машина была приобретена в тот период, когда супруги еще состояли в законном браке. По его мнению, в связи с этим автомобиль нуждается в разделе. На саму машину он не претендовал, но потребовал от супруги 1 миллион рублей в качестве компенсации части его стоимости.

Бывшая жена в долгу не осталась. Она не только не признала иск экс-возлюбленного, но и подала встречный иск. В нем женщина указала, что помимо автомобиля в период брака были приобретены жилой дом и земельный участок. Она просила суд выделить ей в собственность автомобиль, а экс-супругу отписать дом с землей. При этом орловчанка также потребовала с бывшего мужа денежную компенсацию за разницу в стоимости выделенного ему имущества, оценив ее в 2,06 миллиона рублей.

Поскольку мирно бывшие супруги о разделе совместно нажитых миллионов договориться не смогли, суду самому пришлось изучать документацию и буквально считать деньги. В результате в удовлетворении исковых требований женщины было полностью отказано. Мужчина же одержал частичную победу. Спорный автомобиль был присужден в собственность женщины, которая должна будет выплатить за него бывшему мужу половину стоимости. Вот только сумма составит не миллион рублей, как просил мужчина, а 883 тысячи.

«Ответчик по первоначальному иску не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в вышестоящий суд, — сообщает пресс-служба районного суда. — Суд апелляционной инстанции посчитал решение Северного районного суда города Орла законным и оставил его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения».

ИА «Орелград»

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