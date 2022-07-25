В Орловской области водитель фуры погиб после столкновения с военным КамАЗом

На выезде из Ливен молодой водитель военного грузовика не уступил дорогу фуре.

В ночь с пятницы на субботу на выезде из Ливен столкнулись военный и гражданский большегрузы, погиб водитель гражданской фуры.

Примерно в 00.15 24-летний водитель военного КамАЗа, ехав по улице Московская в направлении трассы Орел — Тамбов, не уступил дорогу грузовику «Скания», у которого было преимущественное право проезда.

В результате столкновения большегрузов, водитель КамАЗа и его пассажир-ровесник были госпитализированы с травмами в Ливенскую ЦРБ. 62-летний водитель фуры, бывший уроженцем Липецкой области, погиб.

ИА «Орелград», фото «Город Орел | Орловчане ВКонтакте»