В Орловской области водитель фуры погиб после столкновения с военным КамАЗом

25.7.2022 | 11:04 Важное, Новости, Происшествия

На выезде из Ливен молодой водитель военного грузовика не уступил дорогу фуре.

В ночь с пятницы на субботу на выезде из Ливен столкнулись военный и гражданский большегрузы, погиб водитель гражданской фуры.

Примерно в 00.15 24-летний водитель военного КамАЗа, ехав по улице Московская в направлении трассы Орел — Тамбов, не уступил дорогу грузовику «Скания», у которого было преимущественное право проезда.

В результате столкновения большегрузов, водитель КамАЗа и его пассажир-ровесник были госпитализированы с травмами в Ливенскую ЦРБ. 62-летний водитель фуры, бывший уроженцем Липецкой области, погиб.

ИА «Орелград», фото «Город Орел | Орловчане ВКонтакте»

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