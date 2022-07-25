В Северном районе Орла часть отремонтированной дороги провалилась под землю: видео

25.7.2022 | 12:37 Видео, ЖКХ, Новости, Происшествия

По сообщению очевидцев, это произошло около ТЦ «Европа».

В Северном районе Орла фрагмент недавно отремонтированной асфальтированной дороги провалился под землю. Видеозапись с места происшествия, снятая очевидцами, была опубликована в соцсетях.

Судя по видео, произошел обвал тротуара. На публикацию уже отреагировала мэрия, планируется установить причину обвала и устранить разрушения:

«В течение недели подрядчик будет устанавливать причины провала. Как только причины будут установлены, будем заниматься их устранением. На данный момент территория огорожена как сигнальными лентами, так и решетками».

ДОПОЛНЕНИЕ.

В пресс-службе городской администрации «Орелграду» рассказали подробности произошедшего:

«Действительно, произошел провал грунта из-за демонтажа аварийной опоры ТТП. Есть проблема в ливнёвке. На этой неделе подрядчик будет искать место повреждения трубы, пролегающей под новой опорой ТТП, устанавливать и устранять причину провала».

ИА «Орелград», видео «ЧП и ДТП Орёл»

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