В Северном районе Орла часть отремонтированной дороги провалилась под землю: видео

По сообщению очевидцев, это произошло около ТЦ «Европа».

В Северном районе Орла фрагмент недавно отремонтированной асфальтированной дороги провалился под землю. Видеозапись с места происшествия, снятая очевидцами, была опубликована в соцсетях.

Судя по видео, произошел обвал тротуара. На публикацию уже отреагировала мэрия, планируется установить причину обвала и устранить разрушения:

«В течение недели подрядчик будет устанавливать причины провала. Как только причины будут установлены, будем заниматься их устранением. На данный момент территория огорожена как сигнальными лентами, так и решетками».

ДОПОЛНЕНИЕ.

В пресс-службе городской администрации «Орелграду» рассказали подробности произошедшего:

«Действительно, произошел провал грунта из-за демонтажа аварийной опоры ТТП. Есть проблема в ливнёвке. На этой неделе подрядчик будет искать место повреждения трубы, пролегающей под новой опорой ТТП, устанавливать и устранять причину провала».

ИА «Орелград», видео «ЧП и ДТП Орёл»