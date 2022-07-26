Дарим цветы в корзине правильно

Если вы часто дарите цветы любимым и родным, то наверняка ищете способ сделать презент необычным. Можно обратить внимание на разнообразие растений, но мы предлагаем другой вариант — необычная форма композиции!

Специалисты сервиса Флорист.ру предлагают рассмотреть преимущества цветов в корзине в качестве подарка.

Какие растения можно использовать

Практически любые! Благодаря современной флористике можно красиво оформить в корзину самые разнообразные цветы. Композиции будут отличаться по размеру и форме. Это может быть крошечная корзиночка с несколькими бутонами или большая плетенка с цветами на длинных стеблях, украшенная множеством зелени.

Для небольших букетов лучше выбирать полевые цветы и небольшие бутоны. Прекрасно смотрятся в корзинках чайные розы, гортензии, альстромерии, хризантемы, ромашки и васильки. Крупные розы, пионы, лилии, каллы и герберы подходят для сложных композиций большого размера.

Сама корзинка обычно изготавливается из натуральных материалов (лоза, береста, ивовые прутья) или из пластиковых лент. Она может быть очень простой и скромной или пышно украшена лентами, бантами и другой отделкой. Все зависит от ваших пожеланий и повода вручения презента.

Как выбрать подходящую корзинку

Чтобы порадовать человека, учитывайте несколько факторов:

Время подарка. Если это свидание, поход в театр или в ресторан, выбирайте небольшие композиции, которые удобно нести в руках.

Повод. Свадьба, юбилей, повышение в должности — подходящий случай для роскошной, большой корзины с лилиями, каллами или пионами. В день рождения молодой девушки или на выпускной лучше выбрать лаконичную корзиночку с цветами разных сортов и оттенков.

Размер. Огромную корзину с цветами неудобно перевозить и дома она займет много места. Поэтому если у адресата небольшая квартира, лучше выбрать букет поменьше.

Экологичность материала. Если будущая хозяйка цветов беспокоится о проблемах экологии, ей приятнее будет получить цветы в корзине, сделанной, например, из лозы или ивовых прутьев.

Цвет. Согласно этикету темные, насыщенные тона подходят женщинам старшего возраста и мужчинам. Пастельные оттенки — юным девушкам. Для друзей стоит выбрать композиции ярких, солнечных тонов, а свадьба или помолвка — повод остановиться на белом или кремовом цвете.

Когда уместна корзина цветов

Основное преимущество такого оформления букета — это его долговечность и удобство. Цветы не нужно перекладывать из корзины и подбирать для них вазу. Такой вариант подарка подходит для торжественных случаев.

Маленькие корзинки мило смотрятся на тумбочках возле кровати и создают романтическую атмосферу. Если вы хотите напомнить близкому человеку о своих чувствах, выберите именно их.

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