Орловские гаишники оказали 33 тысячи услуг

Ведомство подсчитало собственные услуги в электронном виде.



Управление ГИБДД Орловской области решило напомнить жителям региона о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде. В качестве наглядной иллюстрации того, насколько данный формат востребован, приводится статистика. Так, за шесть месяцев текущего года сотрудниками подразделений орловской Госавтоинспекции в целом было предоставлено более 33 тысяч различных государственных услуг. Например, подразделениями ГИБДД было осуществлено 23 161 регистрационное действие, в том числе 10 381 действие через единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Кроме того, за то же время оказано 10 650 услуг по вопросам сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений, в том числе 6147 — через ЕПГУ, 1588 — через МФЦ. К слову, Госавтоинспекция региона рекомендует пользоваться преимуществами именно Единого портала госуслуг. Главное удобство — можно записаться на прием в удобное время. Физическим лицам обращение через портал также дает возможность оплатить государственную пошлину со скидкой в 30 процентов.

«В частности, через Единый портал можно записаться на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов на получение права управления, выдачу водительских удостоверений, — говорят в региональном управлении ГИБДД. — Кроме того, без посещения Госавтоинспекции можно получить услугу по прекращению регистрации транспортного средства в связи с продажей (передачей) другому лицу. Достаточно заполнить электронное заявление и прикрепить документ, подтверждающий переход права собственности».

В целом на территории Орловской области функционируют четыре отделения, предоставляющих государственные услуги по линии Госавтоинспекции. Два из них расположены в Орле (Карачевское шоссе, 79 (регистрация транспортных средств) и улица Автовокзальная, 77В (экзаменационная работа и выдача водительских удостоверений) и по одному в городах Ливны (улица Мира, 241 литер «К») и Мценске (улица Болховская, 41). Что касается работы других подразделений УМВД, то управлением по вопросам миграции в первом полугодии 2022 года было обработано 106 486 обращений, в том числе 12 914 — через ЕПГУ, 33 263 — через МФЦ. В информационный центр УМВД за тот же период времени поступило 10 950 заявлений о выдаче справок о наличии или отсутствии судимости. Всего заявителям было выдано 9192 такие справки.

ИА «Орелград»