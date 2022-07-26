Орловские профсоюзы выступили против повышения тарифа на проезд

Население Орловской области не имеет свободных финансов, а качество услуг перевозчиков и сейчас вызывает вопросы.

Федерация профсоюзов Орловской области выступила с официальным заявлением, осуждающих предложения перевозчиков снова повысить тариф на проезд в общественной транспорте. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

Профсоюзы считают повышение тарифа деструктивной идеей, поскольку услугами общественного транспорта в основном пользуются наиболее низко обеспеченные слои общества. При этом, более 12 % орловцев живут за чертой бедности.

Кроме того, организация и контроль за общественным транспортом уже сегодня вызывают шквал критики, и повышение цен вряд ли что-то изменит в лучшую сторону:

«Президиум ФПОО считает, что ситуация с организацией работы общественного транспорта города Орла требует кардинального пересмотра. Каждый раз, повышая стоимость тарифа на проезд, перевозчики вместе с городской властью заверяют горожан, что это поможет качественно изменить ситуацию. Однако существенных улучшений в работе общественного транспорта не отмечается, поток жалоб от населения в профсоюзы по данной проблеме не уменьшается. У жителей города много претензий к поведению водителей, состоянию транспортных средств, переполненности автобусов в часы пик и отсутствию общественного транспорта на маршрутах в вечернее время, в целом, к качеству транспортных перевозок», — говорится в заявлении.

Профсоюзы призывают изучить опыт других регионов, но ни в коем случае не решать вопрос за счет горожан.

ИА «Орелград»