Орловский сенатор выступил против Счетной палаты, раскритиковавшей «налог для богатых»

По мнению Василия Иконникова, Алексей Кудрин, выступивший против введения увеличенного НДФЛ для богатых, лоббирует интересы крупного капитала.

Сенатор Совета Федерации от Орловской области Василий Иконников подверг резкой критике Алексей Кудрина, председателя Счетной палаты.

Поводом для этого послужила критика Счетной палаты проекта увеличения НДФЛ до 18 % для лиц, зарабатывающих более 50 миллионов рублей в год. По их мнению, в условиях санкций такой закон может привести к уходу бизнеса в тень.

«Кудрин продолжает свой либеральный курс, которому он посвятил последние 30 лет по охране финансовых интересов крупного капитала. В данном случае речь идёт об увеличении налога на доходы не бедных людей. Сравнивая даже среднюю месячную зарплату по стране в 62269 руб за апрель 2022 года, а в большинстве субъектов она ещё ниже, с зарплатой физлиц, которым собираются поднять налог и которые получают 4 млн. 167 тыс. руб. в месяц, позиция Счетной палаты не выдерживает критики», — высказал свою позицию Иконников.

При этом, сенатор добавил, что окончательное решение будут принимать правительство и две палаты парламенты. По мнению Иконникова, в этих государственных инстанциях «думают иначе».

ИА «Орелград»