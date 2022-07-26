Орловских подростков защитили от бытового насилия

В региональном УМВД подвели итоги работы за первую половину 2022 года.



Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, мероприятие прошло под председательством начальника этого управления Юрия Савенкова. Участники обсудили основные показатели деятельности органов внутренних дел за прошедшие полгода и наметили планы работы на второе полугодие. Особое внимание было уделено работе с несовершеннолетними. Так, было отмечено, что текущая статистика подростковой преступности характеризуется динамикой стабильного снижения.

«Во время летних каникул территориальными органами внутренних дел реализуется значительный комплекс предупредительно-профилактических мер, направленных на снижение уровня криминализации несовершеннолетних, их защиту от бытового насилия, обеспечение безопасности подростков в летних оздоровительных лагерях, а также на водоемах области, недопущение вовлечения их в употребление наркотиков, совершение противоправных деяний», — уточнили в пресс-службе УМВД.

В частности, в формате «социальных патрулей» за прошедшие полгода было совершено 572 выезда, проверена 1251 семья и 1483 подростка. В результаты было выявлено 125 нарушений, по которым составлены административные материалы. Также было подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 753 информации, а в органы опеки и попечительства — 14 ходатайств о рассмотрении вопроса о лишении или ограничении родительских прав. Из них девять были удовлетворены.

Кроме того, отмечается, что в органах внутренних дел Орловской области на профилактическом учете в настоящий момент состоит 356 подростков и 598 неблагополучных семей, в которых родители (законные представители) не исполняют возложенные на них Семейным кодексом РФ обязанности по содержанию и воспитанию детей. Ранее прокуратура Орловской области сообщила, что за прошедшие полгода подростки совершили 35 преступлений. Годом ранее ими было совершено 40 преступлений за такой же период.

ИА «Орелград»