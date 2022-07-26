Под Орлом водитель наехала на пень, в аварии пострадали два ребенка

Женщина, ехавшая со стороны Сабурово в Орел, потеряла управление автомобилем и съехала с проезжей части.

Вчера днем под Орлом легковой автомобиль перевернулся после наезда на пень. Пострадали два ребенка, находившиеся в салоне.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 13.05 44-летняя водитель автомобиля «Хендэ Солярис» ехала со стороны села Сабурово в направлении Орла. В районе третьего километра автодороги «Орел — Знаменка — Сабурово» она потеряла управление автомобилем и вылетела с проезжей части.

Далее машина врезалась в пень дерева и перевернулась. Женщина не пострадала, но в салоне находились два ребенка — 11-летний мальчик и 13-летняя девочка. Они получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»