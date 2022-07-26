Росгвардия: Орловские объекты ТЭК взяты под охрану

Росгвардейцы рассказали о нюансах охраны жизненно важных объектов.



В Управлении Росгвардии по Орловской области состоялось заседание рабочей группы по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Как уточнили в пресс-службе ведомства, мероприятие провел начальник отделения государственного контроля Юрий Дроняев. В нем приняли участие представители региональных органов власти, силовых структур и предприятий ТЭК.

Было отмечено, что на территории Орловской области сотрудники Росгвардии планово проводят комплексные проверки 17 подконтрольных объектов. Такие проверки выполняются один раз в три года. Силовики оценивают текущее состояние инженерно-технической безопасности объектов, а также проводят инструктажи с персоналом. Работников таких объектов обучают действиям в случае угрозы чрезвычайных происшествий. В последнее время подобные мероприятия обрели дополнительную важность.

«С учетом особенностей оперативной обстановки необходимы дополнительные инструктажи работников непосредственно перед заступлением на посты, соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов, усиление постов охраны, находящихся в местах проведения праздничных мероприятий, а также соблюдение законодательства в области хранения и использования служебного оружия и патронов», — считает Юрий Дроняев.

Ранее орловская Росгвардия рассказала об охране социально значимых объектов – прежде всего, школ, детсадов, больниц и поликлиник. Под защитой также находятся общественные места, в том числе торговые точки. Согласно статистике, в этом году сотрудники вневедомственной охраны более 3000 раз выезжали по сигналу «Тревога». В результате они задержали и передали в органы внутренних дел около 100 граждан, подозреваемых в совершении административных и уголовных правонарушений. Как отметили в пресс-службе Росгвардии, основными причинами тревожных вызовов являются хулиганство, нарушение правопорядка в общественных местах, хищения и кражи из торговых заведений.

«Работоспособность тревожных кнопок проверяется ежедневно, поскольку все они подключены к единому пульту централизованной охраны. Маршруты экипажей построены таким образом, чтобы сократить до минимума время прибытия в случае какого-либо происшествия», — рассказал заместитель начальника управления вневедомственной охраны по городу Орлу Денис Сафонов.

ИА «Орелград»