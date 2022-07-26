Стали известны лучшие детские сады Орловской области

26.7.2022 | 14:01 Новости, Образование

Определены шесть лучших учреждений в двух номинациях.

В Орловской области подведены итоги конкурса «Детский сад года». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Победителей и призеров определяли в двух номинациях. Сообщается, что коллективы образовательных организаций, которые одержали победы в конкурсе, будут награждены почетными грамотами губернатора.

В номинации «Городской детский сад» победил орловский детсад № 92. Призерами стали детский сад № 90 комбинированного вида города Орла и Центр развития ребенка – детский сад № 18 г. Ливны.

А в номинации «Сельский детский сад» первенстовал Змиевский детский сад комбинированного вида № 1. Призерами стали детский сад № 12 д. Малая Куликовка Орловского муниципального округа и детский сад «Теремок» Залегощенского района.

ИА «Орелград»

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