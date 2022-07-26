Суд оценил законность наличия антибиотиков в сыре

Показательный процесс прошел в региональном арбитражном суде.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению брянской компании «Брасовские сыры» к Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям. Истец просил о признании недействительным и отмене предписания ведомства, выданного еще в прошлом году. Как следует из материалов дела, ТУ Россельхознадзора обязало компанию прекратить действие декларации о соответствии на выпуск сыра полутвердого. По мнению надзорного органа, в декларации о соответствии была представлена недостоверная информация о продукции.

При проверке в сыре было выявлено наличие двух видов антибиотиков — клиндамицина и тилозина, хотя по нормативам их наличие не допускается. Основанием для вынесения предписания послужили результаты лабораторных исследований, отраженные в протоколе испытаний Орловского филиала ФГБУ «ЦНМВЛ». Согласно ему, изученный образец сыра не соответствовал требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции». В своем иске компания указала, в частности, на то обстоятельство, что в положениях техрегламента «прямо не поименован запрет на содержание в продукте конкретных антибиотиков».

Однако суд указал: дело вовсе не в виде и названии антибиотика. Действующим законодательством в принципе не допускается возможность включения в состав пищевых продуктов для человека лекарственных средств и иных препаратов, предназначенных для животных. Кроме того, в рамках другого суда ранее были рассмотрены административные материалы по тем же основаниям. Брянскую компанию тогда признали административным правонарушителем «в связи с наличием в продукции антибиотиков «Клиндамицин» и «Тилозин».

С учетом всего изложенного, арбитражный суд пришел к выводу, что Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям законно и обоснованно выдало компании «Брасовские сыры» оспоренное предписание. В удовлетворении заявленных требований было отказано. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА «Орелград»